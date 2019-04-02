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Названа стоимость провоза багажа на рейсах "Аэрофлота" по новому тарифу

18:45
  • вторник
  • 02 апреля 2019

В авиакомпании пообещали, что изменения в правилах позволят снизить стоимость билетов

Пассажирам "Аэрофлота", купившим билеты по безбагажному тарифу "Лайт", придется заплатить за одно место багажа не менее двух тысяч рублей. Об этом говорится на сайте перевозчика.

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При перелетах внутри России при условии предварительной покупки места для багажа россиянам нужно будет заплатить ровно две тысячи рублей, а при оплате уже в аэропорту – 2,5 тысячи рублей. На заграничных направлениях цены чуть выше: 2940 – при предварительной оплате и 3675 рублей – в аэропорту.

Названные тарифы действуют только для первых двух чемоданов каждого пассажира. За дополнительные места придется заплатить уже не менее шести тысяч рублей.

"Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля ввели безбагажные тарифы на некоторых направлениях. Как сообщала 19 марта пресс-служба "Аэрофлота", новый тариф позволит пассажирам не переплачивать за отсутствующий багаж, а цены на билеты снизятся до 30%.

На первом этапе безбагажные тарифы вводятся на рейсах "Аэрофлота" из Москвы в следующие города: Берлин, Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона.

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