Названа стоимость провоза багажа на рейсах "Аэрофлота" по новому тарифу

В авиакомпании пообещали, что изменения в правилах позволят снизить стоимость билетов

Пассажирам "Аэрофлота", купившим билеты по безбагажному тарифу "Лайт", придется заплатить за одно место багажа не менее двух тысяч рублей. Об этом говорится на сайте перевозчика.

При перелетах внутри России при условии предварительной покупки места для багажа россиянам нужно будет заплатить ровно две тысячи рублей, а при оплате уже в аэропорту – 2,5 тысячи рублей. На заграничных направлениях цены чуть выше: 2940 – при предварительной оплате и 3675 рублей – в аэропорту.

Названные тарифы действуют только для первых двух чемоданов каждого пассажира. За дополнительные места придется заплатить уже не менее шести тысяч рублей.

"Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля ввели безбагажные тарифы на некоторых направлениях. Как сообщала 19 марта пресс-служба "Аэрофлота", новый тариф позволит пассажирам не переплачивать за отсутствующий багаж, а цены на билеты снизятся до 30%.

На первом этапе безбагажные тарифы вводятся на рейсах "Аэрофлота" из Москвы в следующие города: Берлин, Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона.

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