ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Премьер или заключенный: как сложится жизнь Порошенко после проигрыша

18:56
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Шоколадному магнату стоит опасаться за свою жизнь

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко будет всеми силами пытаться удержать власть и бороться за пост главы государства во втором туре. Если же удача не улыбнется ему, то он будет строить свою риторику на противопоставлении Владимиру Зеленскому.

США видят Зеленского президентом Украины
Тимошенко выдвинула серьезные обвинения против Порошенко
От комика до кандидата: как менялся Зеленский

Однако ряд экспертов полагает, что после проигрыша для Порошенко раз и навсегда закроются двери в политику и даже больше – ему стоит опасаться за свою жизнь. "В этом случае он может лишиться и своих бизнес-активов, и политических интересов и даже оказаться в местах не столь отдаленных", - рассказал политолог Иван Мезюхо агентству URA.RU.

Другие, наоборот, считают, что после проигрыша на выборах никто Порошенко и его команда активно начнут готовится к парламентским выборам, чтобы получить депутатский иммунитет и защититься от нападок.

"Преследовать президентов и премьеров, лишать их всех ресурсов, собственности, ближайших сторонников — в украинской традиции. И Порошенко прекрасно это знает", - отметил экс-председатель самопровозглашенной ЛНР Марат Баширов.

Другой вариант развития событий – кресло премьер-министра. Как второе лицо государства Порошенко сможет продвигать свою "украинскую идею", активно задействовать административный ресурс и связи в Европе. Однако, по мнению политолога Александра Охрименко, такое развитие событий маловероятно.

Второй этап выборов на Украине пройдет 21 апреля. За пост президента будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Несмотря на то, что в первом этапе шоумен набрал в два раза больше голосов, Порошенко может задействовать мощный административный ресурс для своей победы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко в Верховной Раде Украины
Пётр Порошенко в Верховной Раде Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.