Премьер или заключенный: как сложится жизнь Порошенко после проигрыша

Шоколадному магнату стоит опасаться за свою жизнь

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко будет всеми силами пытаться удержать власть и бороться за пост главы государства во втором туре. Если же удача не улыбнется ему, то он будет строить свою риторику на противопоставлении Владимиру Зеленскому.

Однако ряд экспертов полагает, что после проигрыша для Порошенко раз и навсегда закроются двери в политику и даже больше – ему стоит опасаться за свою жизнь. "В этом случае он может лишиться и своих бизнес-активов, и политических интересов и даже оказаться в местах не столь отдаленных", - рассказал политолог Иван Мезюхо агентству URA.RU.

Другие, наоборот, считают, что после проигрыша на выборах никто Порошенко и его команда активно начнут готовится к парламентским выборам, чтобы получить депутатский иммунитет и защититься от нападок.

"Преследовать президентов и премьеров, лишать их всех ресурсов, собственности, ближайших сторонников — в украинской традиции. И Порошенко прекрасно это знает", - отметил экс-председатель самопровозглашенной ЛНР Марат Баширов.

Другой вариант развития событий – кресло премьер-министра. Как второе лицо государства Порошенко сможет продвигать свою "украинскую идею", активно задействовать административный ресурс и связи в Европе. Однако, по мнению политолога Александра Охрименко, такое развитие событий маловероятно.

Второй этап выборов на Украине пройдет 21 апреля. За пост президента будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Несмотря на то, что в первом этапе шоумен набрал в два раза больше голосов, Порошенко может задействовать мощный административный ресурс для своей победы.