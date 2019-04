Лазарев выступит на "Евровидении" под несчастливым номером

Стало известно, под каким номером певец выступит на "Евровидении"

Певец Сергей Лазарев, который в этом году представит Россию на конкурсе "Евровидение", сообщил, под каким номером выступит во втором полуфинале.

"13))) Обожаю число 13))))) именно под этим номером я выступлю 16 мая во Втором Полуфинале на конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве!!" — написал артист в Instagram.

В 2019 году "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе во второй раз будет представлять Лазарев. Он исполнит песню Scream. В 2016 году певец занял третье место с песней You Are the Only One.

Число 13 - "чертову дюжину" - называют несчастливым. Суеверные люди считают, что если за одним столом соберутся 13 человек, то один из них умрет в течение года.

