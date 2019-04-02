Евровидение в Израиле призвали бойкотировать

Между Израилем и Сектором газа возобновились военные действия

Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать "Евровидение-2019", которое пройдет в Израиле.

Шведов не устраивает политика израильских властей в отношении палестинского вопроса. По их мнению, Иерусалим специально использует конкурс, что "скрыть следы преступлений", пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что песенный конкурс оказался под угрозой срыва из-за возобновления ракетных ударов между Израилем и Сектором газа.

"Евровидение" пройдет в Израиле с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию представит певец Сергей Лазарев с песней Scream.