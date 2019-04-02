Кадры "ТВ Центра" изучили на переговорах по ликвидации лагеря "Рукбан"

Видео нашей съемочной группы подтвердило, что сирийские власти готовы принять и разместить всех узников "Рукбана"

Во вторник представители США в очередной раз доказали, что не заинтересованы в решении проблемы беженцев в подконтрольном им сирийском лагере "Рукбан". Американское военное командование второй раз подряд проигнорировало предложение российской и сирийской сторон принять участие в координационном совещании по выработке совместных мер для ликвидации центра. В нечеловеческих условиях там вынуждены пребывать десятки тысяч людей.

Пункт пропуска Джлеб - вновь центр принятия решений. В очередной раз здесь собираются российские военные, сирийские власти, представители международных организаций и общин лагеря "Рукбан". Единственный вопрос - как разрешить проблему 40 тысяч человек. Ответ могли бы дать те, кого также приглашали за стол переговоров. Американцы в оккупационную зону Эт-Танф, где и находится "Рукбан", по-прежнему никого не пускают.

"Только за прошедшую неделю мы дважды направляли американской стороне приглашения на участие в координационном совещании, рассчитывая на то, что желание сотрудничать на благо сирийского народа пересилит личные интересы. Нами был получен ответ от командования Международной антитеррористической коалиции, что выходу никто не препятствует. При этом американская сторона не признает данную переговорную площадку и полагает, что лучший способ решить кризис на территории Сирии – это разговор на территории Иордании и её столицы Аммана", - заявил начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

У российской стороны и представителей ООН есть данные, что большинство заложников "Рукбана" хотят покинуть лагерь. Но такие идеи смертельно опасны.

"Вчера в лагере были убита мужчина и женщина только за то, что они сказали: "Сирия - наш дом, и мы хотим вернуться". Трое детей остались сиротами. Я знаю, кто это сделал - это боевики, они торгуют долларами. А у обычных людей, которые хотят выйти, у них ничего нет. Даже гуманитарную помощь боевики забирают, а потом продают", - рассказал координатор Сирийского комитета национального примирения по вопросу лагеря "Рукбан" Ахмад Мунир.

В лагере от сирийского правосудия скрываются участники незаконных вооруженных формирований, это подтвердили прибывшие на встречу старейшины.

- Да, в лагере есть лица, которые, возможно, имеют проблемы с законом. Будет ли им предоставлена возможность нанять адвоката? Мы подготовили именные списки.

"Люди, которые находятся в розыске, будут пользоваться всеми правами, согласно действующему законодательству. Им необходимо пройти процедуру урегулирования статуса. Но главное условие - все оружие, находящееся на руках у жителей лагеря, должно быть передано сирийским властям", - сказал представитель бюро национальной безопасности Сирии Ияд Манду.

На днях нескольким сотням беженцев все же удалось выехать из лагеря хитростью. Под предлогом поиска еды они добрались до пункта пропуска Джлеб. Сейчас людей разместили в специальном центре в Хомсе, обеспечили едой и медпомощью. Кадры, которые сняла в Хомсе наша съемочная группа, на переговорах стали подтверждающим фактом - сирийские власти готовы принять и разместить всех узников "Рукбана". Нашу съемку внимательно изучали и представители ООН. В Организации ранее высказывали сомнение в способности государства организовать для беженцев достойные условия. Каждый день промедления для жителей "Рукбана" смертельно опасен. Сотрудники Центра по примирению озвучили ещё одну проблему: катастрофически быстрыми темпами мелеет водохранилище Вахдат в Иордании – это единственный источник питьевой воды для "Рукбана". Правительство королевства не исключает, что уже летом придётся прекратить подачу воды в лагерь. Этот острый момент участники переговоров готовы обсудить с американской стороной, которую вновь приглашают на следующее заседание координационного совета 9 апреля. Стол для представителей Штатов традиционно остаётся пустым.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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