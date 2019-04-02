Раскрыто содержание разговора Путина и Алиева

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Во вторник Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Кроме того, Ильхам Алиев поделился оценками своей недавней встречи в Вене с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по нагорно-карабахскому урегулированию.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул важность активизации переговорного процесса между Баку и Ереваном. Была также выражена готовность России далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорно-карабахской проблемы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен