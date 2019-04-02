Собянин открыл на ЗИЛе дилерский центр "Мерседес"

В бывшем модельном цехе завода после реконструкции разместился центр Mercedes-Benz

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин посетил территорию бывшего завода ЗИЛ. Сейчас там создается новый микрорайон Москвы. Строятся комфортные дома, а рядом возводят всю необходимую инфраструктуру. Уже работает станция Московского центрального кольца, также функционирует и ледовый дворец. Оставшиеся в наследие от ЗИЛ здания получают вторую жизнь. Так, в бывшем модельном цехе завода после масштабной реконструкции разместился дилерский центр Mercedes-Benz.

Легендарное место для всех любителей автомобильной истории - раньше здесь был модельный цех завода ЗИЛ, где проектировали новые и дорабатывали существующие модели легендарной советской марки. Здание реконструировали - теперь здесь располагается автосалон. В открытии принял участие Мэр Москвы Сергей Собянин.

"Территория ЗИЛ продолжает преображаться, одно за другим здания, которые находились в тяжелом состоянии, реконструируются, приспосабливаются к современным условиям. Модельный цех ЗИЛ несколько лет назад представлял печальное зрелище, объект на глазах разрушался. Несмотря на то, что здание не было объектом культурного наследия - это знаковый объект советского конструктивизма, который очень хотелось сохранить и воссоздать. Мы поставили в свое время условие - воссоздание и сохранение облика", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Историческое здание, которое было построено в 30-х годах прошлого столетия, сохранили, подчеркнув современными элементами.

"Восстановление этого образа делалось по последним технологиям - это лазерное копирование. Абсолютно полное лазерное копирование тех старинных чертежей, которые были найдены в библиотеках. Здесь вы видите некий симбиоз той архитектуры, которая была в нашей Москве и абсолютно инновационного современного центра", - заявил директор компании автодилера Андрей Павлович.

Центр будет заниматься продажей новых легковых автомобилей марки Mercedеs и машин с пробегом других марок, а также оказывать полный спектр сервисных услуг. Для этого на цокольном этаже установили 22 поста для технического осмотра и ремонта.

"Здесь созданы и сотни новых рабочих мест, крупнейший дилерский центр Mercedes-Benz. И, конечно, это новое место притяжения для москвичей. Это новая точка, которая даёт новую экономику городу, новые доходы. Всё вместе - это оживляет старое место, которое было несколько лет назад запущено и заброшено", -заключил Собянин.

В этот объект инвестировали три миллиарда рублей. Реконструированные заводские цеха превратились в открытое пространство, где можно не только купить автомобиль, но и просто провести время, знакомясь с историей и перспективами развития автомобильного рынка. Сама промзона, благодаря спортивным и культурным объектам, становится одной из главных точек притяжения в столице.

Виктор Прокушев, Владислав Подымский, Александр Савин и Александр Медведев. "ТВ Центр".

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