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В Москве подвели итоги олимпиады "Я - профессионал"

22:53
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Помимо денежных премий, победители получат льготы при поступлении в вузы, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях

В Москве во вторник подвели итоги ежегодного конкурса олимпиады "Я - профессионал", в котором приняли участие студенты российских вузов.

В этом году количество заявок на конкурс увеличилось почти в два раза и превысило полмиллиона.  Вдвое больше стало и направлений, в которых демонстрировали свои знания молодые люди. Расширилась также география дипломантов конкурса  - в их числе  учащиеся вузов из 75 субъектов России. Помимо денежных премий,  победители получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях. Среди них, как отметил на церемонии награждения первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко,  уже идет конкуренция за финалистов студенческой олимпиады.

"Очень важно, ребята, что эта победа не только для вас. Это важнейшая победа для страны. У нас невероятные природные ресурсы, но не это главное. Главное богатство нашей страны - это люди. Именно поэтому  государство вкладывает системно - президент создал целую систему  отбора и поддержки талантливых ребят,  которые начинаются с "Сириуса", с "Артека" и "Орленка", а продолжаются конкурсами для школьников, продолжаются вашим замечательным проектом  студенческих олимпиад. Каждый человек талантлив, а задача государства  - помочь каждому из граждан своей страны как можно раньше найти этот свой талант, нащупать его и максимально самореализоваться", - заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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Победители студенческой олимпиады "Я - профессионал"
Победители студенческой олимпиады "Я - профессионал"
Победители студенческой олимпиады "Я - профессионал"
Победители студенческой олимпиады "Я - профессионал"
Победители студенческой олимпиады "Я - профессионал"
Победители студенческой олимпиады "Я - профессионал"
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