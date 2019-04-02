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Десятки женщин на Кубани стали жертвами пластического хирурга-шарлатанки

23:06
  • вторник
  • 02 апреля 2019

После вмешательства лже-специалиста, пациенты расставались не только с деньгами, но и здоровьем

Очередной громкий скандал в сфере пластической хирургии. На этот раз - на Кубани. К доктору Алёне Верди приходили пациентки за молодостью и красотой со всего Краснодара, а в итоге после операций  оказывались изуродованными. Все дипломы и лицензии врача, как выяснилось, фальшивки. У Верди, настоящее имя которой - Антонина Горбунова, никогда не было медицинского образования. И сейчас её работой заинтересовались следователи.

Дефект речи, походы в отоларингологический центр как на работу, нарушенное дыхание, постоянные курсы антибиотиков, гаймориты и ангины, хронический отит, потеря слуха левым ухом. Все это последствия неудачной пластической операции у хирурга с сомнительной репутацией. Но когда Кристина впервые отправлялась в клинику эстетической медицины, думала, что к выбору врача подошла со всей серьезностью. Более двух лет она просматривала отзывы, а на первой консультации впечатлилась многочисленными сертификатами Алены Верди.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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