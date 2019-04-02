Итоги рабочей поездки Медведева в Пермь

Премьер обсудил на встрече с бизнесом сокращение административных барьеров и господдержку индивидуальных предпринимателей

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса стала одной из основных тем поездки Дмитрия Медведева в Пермь. Там он встретился с предпринимателями и обсудил с ними пункты соответствующего национального проекта, разработанного для достижения целей по развитию бизнеса, поставленных президентом в майском указе. Глава правительства также посетил пермский технопарк "Морион Диджитал" и ознакомился с новейшими разработками в сфере высоких технологий.

- Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич! Мы не виделись с вами три года!

С момента той встречи, а было это на открытии пермского технопарка, эти полутораметровые андроиды заметно поумнели. Научились играть на музыкальных инструментах, танцевать, а также освоили сразу несколько профессий: от экскурсовода до консьержа.

Этот робот (см. видео), действительно, способен на многое. Распознавать лица, например, что отлично поможет в поиске преступников. Отвечать на вопросы или просто общаться с людьми на любые темы - разумеется, предусмотренные программой. Востребованность в мире таких андроидов с каждым годом растёт. Конкретно вот эти работают уже в 33 странах: от США до Австралии. Потому как их применение - это еще и выгодно. Роботу ведь не нужно платить зарплату.

- Даже для регионов окупаемость два-три года. Для Москвы, мне кажется, год, полтора.

Но что самое важное - разработаны и произведены эти роботы в России. На то, чтобы таких высокотехнологичных компаний у нас в стране становилось все больше, как раз и направлены президентские нацпроекты. Их реализацию Дмитрий Медведев обсудил уже на встрече с предпринимателями, подчеркнув, что совсем скоро часть устаревших нормативных актов, соблюдение которых требовали от бизнеса, будет ликвидирована.

"Это, конечно, самым существенным образом облегчит жизнь обычных предпринимателей, относящихся и к малому, и к среднему. Да, и вообще бизнеса в целом, поскольку речь идет о том, чтобы вот этот весь объем прежних и, зачастую, консервативных нормативных актов, которые действуют в сфере регулирования, просто именно отрезать", - сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Помимо этого правительство намерено мотивировать госкомпании и институты развития к участию в перспективных стартапах. Также премьер-министр во вторник дал поручение проанализировать возможности снизить ставку льготного кредитования малого и среднего бизнеса, чтобы сделать её максимально привлекательной.

"Мы, естественно, все меры финансовой поддержки, которые запланированы, будем не просто сохранять, а наращивать. Если я правильно помню, по объему кредитования малого и среднего бизнеса у нас целевая установка до конца 2024 года - это десять триллионов рублей. Десять триллионов - это реально очень большая цифра", - заявил Медведев.

Только в этом году малому и среднему бизнесу планируют выдать кредитов на триллион рублей. Для этого подключат не только крупные, но и региональные банки. На выходе ждут роста количества частных компаний и предприятий в России. О чём президент говорил и в своём послании, и на встречах с бизнесменами.

"За ближайшие шесть лет мы должны добиться того, чтобы вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны сперва превысил планку в 30%, а затем стремился бы и к 40%. В этом секторе предстоит дополнительно создать почти шесть миллионов рабочих мест, значительно укрепить экспортный потенциал небольших предприятий и компаний", - поставил задачу президент России Владимир Путин.

От их успеха зависит и будущее страны. Оттого власти этому успеху планируют всячески способствовать, резюмировал во вторник в Перми премьер Медведев, подчеркнув, что в ближайшие месяцы работа в этом направлении будет набирать максимальные обороты.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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