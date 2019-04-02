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Киев нашел виновных в визите Бойко и Медведчука в Москву

20:37
  • вторник
  • 02 апреля 2019

В конце марта украинские политики прилетели в Москву обсуждать газовый вопрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы и Госавиаслужбы из-за визита в Москву кандидата в президенты Юрия Бойко и председателя политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

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По данным Киева, они злоупотребили своим служебным положением, пропустив украинских политиков через границу, пишет "Газета.Ru".

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что намерены начать проверку в отношении Бойко и Медведчука после из поездки в российскую столицу. Политикам может грозить уголовное дело.

Бойко и Медведчук посетили Россию 22 марта перед выборами президента Украины. В Москве они обсудили с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и с главой "Газпрома" Алексеем Миллером газовый и торгово-экономические вопросы.

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