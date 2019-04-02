Рискнувший жизнью полковник смягчил взрыв в петербургской академии

Пакет с бомбой мог оставить кто-то из учащихся или работников ВКА

Одному из пострадавших при взрыве в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге провели операцию. Сейчас его жизни никто не угрожает.

Наиболее тяжелые травмы полковник, опытный сапер, Рифат Закиров - он решил накрыть находку бронежилетом, чтобы минимизировать последствия от возможного взрыва. Бомба все же сработала. Взрыв был такой силы, что рядом стоящая лестница обвалилась, однако бронежилет смог смягчить взрывную волну.

Кроме Закирова, ранения получили полковник Николай Курдай, майор Андрей Тонышев и старший лейтенант Валентина Головачева. Они получили меньшие травмы, но все равно находятся под наблюдением врачей.

ЧП произошло 2 апреля в 13:30. В одном из служебных помещений, как сообщило Минобороны, произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета.

Все курсанты и персонал академии были эвакуированы из здания. На место ЧП тут же приехали взрывотехники, саперы, экстренные службы, сотрудники ФСБ и прокуратуры. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, весь персонал академии вовремя отреагировал на произошедшее и сработал по инструкции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство группы лиц. Не исключено, что пакет с бомбой мог оставить кто-то из работников или учащихся академии, пишет "Коммерсант".