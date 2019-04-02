В Россию прекратили поставлять популярный спрей для горла

Также Росздравнадзор заявил о прекращении поставок противоопухолевого препарата

Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в Россию антисептического спрея "Септолете плюс". Он используется при инфекциях рта и глотки.

Решение приняла словенская компания, которое производит это лекарство. Оно не связано с проблемами качества или безопасностью препарата, пишет РБК.

Спрей уже вывели из госреестра лекарственных средств. О прекращении ввоза других препаратов "Септолете" пока не сообщается.

Также Росздравнадзор заявил о прекращении с 1 апреля 2020 года поставок противоопухолевого препарата "Мюстофоран". Это решение также связано с производственными причинами.