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Президент Алжира подал в отставку

22:07
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Ранее 82-летний глава государства намеревался баллотироваться на пятый срок

82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об уходе с поста главы государства. Об этом он уведомил конституционный совет.

В марте в Алжире начались антиправительственные манифестации с требованием от Бутефлика не выдвигаться на пятый срок. 11 марта он отказался от своих намерений, пишет РИА Новости.

Однако начальник штаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салах призвал применить 102 статью Конституции о недееспособности президента, поскольку после окончания полномочий президента страна может оказаться в "конституционном вакууме". Полномочия управления государством при таком раскладе перейдут спикеру верхней палаты парламента.

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