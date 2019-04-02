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"Хороший повод отменить второй тур": Порошенко поделился тяжкой вестью с фронта

22:55
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Президент Украины давит на избирателей перед вторым туром выборов

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью в Донбассе украинской националистки Яны "Ведьмы" Червоной. Погибшая была пулеметчицей, воевала в составе нацбатальона "Донбасс" с сентября 2016 года. Причиной смерти Червоной стала мина, попавшая в блиндаж. Вместе с ней погиб еще один боец ВСУ.

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Червоная - известная на Украине личность. Она оставила мужа и детей, и присоединилась к "побратимам". "Ведьмой" женщину прозвали за характер.

"Тяжкая весть с фронта", - написал Порошенко в Twitter. Он добавил, что знал Червоную как волонтера и веселого человека, и в ее смерть трудно поверить. Несмотря на это, украинцы в ответ на пост Порошенко уличили его в использовании смерти женщины в своих целях.

 - Ты пять лет не вспоминал про погибших, после первого тура начал?

- С чего вдруг наемный сотрудник своего народа озадачился такими мелочами? До этого за пять лет ни слова... Сцыкотно стало после первого тура?

- Хороший повод отменить второй тур.

Тем временем на Украине завершается подсчет голосов по итогам первого тура президентских выборов. Центризбиркому осталось обработать считанные доли процента бюллетеней, но расклад сил принципиально уже не изменится - это уверенное лидерство кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского и практически двукратное отставание действующего главы государства Петра Порошенко. Именно они и встретятся во втором туре, который назначен на 21 апреля.

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