Момент взрыва в Петербурге попал на видео

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Камера видеорегистратора автомобиля запечатлела момент взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге.

На кадрах можно заметить, как после сильного хлопка из окна второго этажа здания вылетают столб пыли, стекла и фрагменты оконной рамы.

ЧП произошло 2 апреля в 13:30. В одном из служебных помещений, как сообщило Минобороны, произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. По предварительным данным, снаряд сдетонировал, когда его пытались перенести. Пострадали четыре человека, их жизни на данный момент ничего не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство группы лиц. Не исключено, что пакет с бомбой мог оставить кто-то из работников или учащихся академии.