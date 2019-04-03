Brexit показал кризис режима в Великобритании

Ситуацию вокруг "Брекзита" (Brexit) обсудили в программе "События.25-й час"

Неспособность договориться по вопросам "Брекзита" свидетельствует о личном провале Терезы Мэй или о кризисе всей британской политической системы? Почему члены парламента никак не могут прийти к единому мнению по принципиально важному для страны вопросу? И как будет развиваться ситуация в дальнейшем?

В эфире программы "События. 25-й час" на вопросы Алексея Фролова ответил программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачёв.

"Брекзит" показал кризис британской политической системы. Она не способна принять важнейшие решения для страны", - отметил эксперт.

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