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Brexit показал кризис режима в Великобритании

09:19
  • среда
  • 03 апреля 2019

Ситуацию вокруг "Брекзита" (Brexit) обсудили в программе "События.25-й час"

Неспособность договориться по вопросам "Брекзита" свидетельствует о личном провале Терезы Мэй или о кризисе всей британской политической системы? Почему члены парламента никак не могут прийти к единому мнению по принципиально важному для страны вопросу? И как будет развиваться ситуация в дальнейшем?

В эфире программы "События. 25-й час" на вопросы Алексея Фролова ответил программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачёв.

"Брекзит" показал кризис британской политической системы. Она не способна принять важнейшие решения для страны", - отметил эксперт.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачев
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