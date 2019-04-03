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В России отменили бумажный СНИЛС

08:31
  • среда
  • 03 апреля 2019

Документы переведут в электронный формат

В России больше не будут выдавать страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, где указан номер лицевого счета (СНИЛС), в бумажном виде. Его переведут в электронный вид. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

При этом выданные ранее бумажные свидетельства по-прежнему будут действовать, обменивать их не придется. "Эти изменения касаются формальной регистрации в страховой системе, это никак не скажется на пенсионном обеспечении", - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В феврале в ГИБДД назвали сроки перехода на электронные водительские удостоверения. Начальник ведомства Михаил Черников рассчитывает, что новые документы введут с 2020 года.

Также правительство обсуждает замену бумажных паспортов на электронные. Предполагается, что перевод должен начаться в 2021 году.

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