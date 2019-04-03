Стало известно о беспомощности пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX

Члены экипажа так и не смогли восстановит контроль над самолетом

Специалисты провели анализ "черных ящиков" разбившегося в Эфиопии самолета Boeing 737 MAX. Согласно предварительным данным, пилоты с самого начала пытались предпринять необходимые аварийные действия, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.

Как узнали в The Wall Street Journal, пилоты лайнера следовали установленным Boeing инструкциям и отключили систему MCAS ("система улучшения характеристик маневренности"). В итоге члены экипажа пытались исправить ситуацию. Но им так и не удалось восстановить контроль над самолетом после того, как отключили систему, пишет "Газета.Ru".

Издание отмечает, что ранее в Boeing заявляли, что к трагедии могла привести ошибка пилотов. Им якобы удалось избежать падения, если бы они отключили MCAS, согласно рекомендациям. Но теперь, согласно новой информации, пилоты эфиопского Boeing 737 именно так и сделали. И все равно это не помогло спасти самолет и людей на борту.

Авиакатастрофа произошла 10 марта. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, летел в Кению. Среди погибших были представители 35 стран, в том числе трое россиян. Катастрофа привела к приостановке использования самолета этой модели практически по всему миру, включая Россию. При этом компания Boeing продолжает уверять в безопасности своего самолета.