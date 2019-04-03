Юлия Началова после смерти стала популярнее Жанны Фриске

У певиц была трагическая судьба и много общего

Уход из жизни Юлии Началовой многие сравнивают со смертью Жанны Фриске. В трагедиях действительно много общего.

Обе певицы серьезно болели перед кончиной, и все сводки из больниц тут же оказывались в СМИ. У обоих девушек была бурная личная жизнь, что породило волну слухов и сплетен. И у Жанны, и у Юли остались дети, теперь к Платону и Вере приковано пристальное внимание общественности.

Но самое жуткое сходство в том, что как артисток Фриске и Началову настоящее признание настигло лишь после кончины. О них снимают ток-шоу и репортажи, им отведены первые полосы газет. И судя по шумихе в СМИ, Юля после смерти оказалась гораздо популярнее своей коллеги.

О гибели Жанны активно писали первую неделю, потом все сошло на нет, и лишь к годовщине ее ухода появляются программы или заметки в желтой прессе. О Юле пишут и рассказывают уже третью неделю. Причем новости появляются едва ли не каждый час: заявления родных, скандалы с бывшими мужьями, дележка наследства. Так много о Началовой не говорили никогда.

Как не прискорбно об этом рассуждать, но смерть Юлии Началовой сделала ее более известной. Дошло до того, что объявлено о съемках художественного фильма о Юле. Кино с названием "Буду рядом..." расскажет о её детстве, пути к славе и последних днях жизни.

В этом Началова обошла по популярности самую любимую певицу россиян Жанну Фриске. О красотке из "Блестящих" тоже собирались снимать кино, но проект не нашел поддержку и забуксовал.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Ей было 40 лет. Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Певице за полтора месяца до гибели исполнилось 38 лет.