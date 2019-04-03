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Адвокат рассказал, когда освободят Кокорина и Мамаева

08:52
  • среда
  • 03 апреля 2019

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет слушание по делу спортсменов

Форварда петербургского ФК "Зенит" Александра Кокорина могут выпустить из СИЗО уже в среду, 3 апреля. Об этом рассказал его адвокат Андрей Ромашов. Он намерен заявить соответствующее ходатайство в Пресненском суде столицы.

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"Будем просить подписку о невыезде, хотя суд может отпустить и под домашний арест, — рассказал защитник газете "Известия". Он добавил, что освободить должны также других фигурантов дела о потасовках в центре Москвы.

Навестившим Кокорина членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы он заявил, что готов к суду. В ОНК также рассказали, что стиль поведения футболиста во время содержания в изоляторе сильно изменился. Он отказывается от участия в футбольных матчах.

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий были задержаны в октябре прошлого года и помещены в СИЗО. До этого они приняли участие в двух потасовках в центре столицы.

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