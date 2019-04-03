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На Василия Уткина напали на парковке в Москве

09:05
  • среда
  • 03 апреля 2019

Ему в лицо брызнули "Черемухой"

Неизвестный напал на спортивного комментатора Василия Уткина. Это произошло в Москве после тренировки основанного телеведущим любительского футбольного клуба "Эгриси".

Когда Уткин вышел из спортивного комплекса "Локо-Спорт" и подошел к своей машине, к нему в темноте подбежал "молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой" и брызнул ему в лицо какой-то жидкостью. При этом злоумышленник снимал происходящее на телефон.

"Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила", - написал Уткин в своем telegram-канале. Он также предположил, что веществом, которым ему брызнули в глаза, была "Черемуха". Это боевое отравляющее вещество, которое относят к группе слезоточивых.

Позднее Уткин в своем Twitter сообщил, что он "в почти полном порядке". Также он попросил не звонить ему.

Василий Уткин переживает нападение не в первый раз в своей жизни. В 2001 году на него напали у подъезда дома на улице Малая Бронная. Злоумышленник подошел к комментатору сзади и дважды ударил его отверткой в спину. Телеведущего после этого доставили в реанимацию с двумя колотыми ранениями. Ему провели полуторачасовую операцию. Василию повезло, что не были задеты жизненно-важные органы. Личность нападавшего так и не установили.

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