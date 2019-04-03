Лучше сделать дома. Что эксперты нашли в курином фарше с прилавков магазинов

Замечания нашлись к продукции пяти брендов

Специалисты из экспертного центра союза потребителей "Росконтроль" провели исследование куриного фарша. Была проверена продукция пяти брендов. Ко всем нашлись замечания.

Так, в список товаров с замечаниями попал куриный фарш "Рококо", который отвечает требованиям качества. При этом он имеет небольшие нарушения требований безопасности. в частности, показатель общей обсемененности мезофильной микрофлорой превышает допустимое значение в 1,5 раза. Оценка продукта – 62 из 100.

Есть замечания и к фаршу "Петелинки". Он безопасен по микробиологическим показателям, однако содержит антибиотики. Также продукт не слишком свежий. Оценка – 29.

А вот другим продукциям повезло меньше. В черный список занесены "Троекурово", "Каждый день" и "Моссельпром". Выяснилось, что в продукции этих двух брендов обнаружены сальмонеллы и листерии. Это патогенные бактерии, вызывающие опасные инфекционные заболевания. Кроме того, в образцах всех трех марок превышен уровень микробной обсемененности.

Исследование "Росконтроля" оказалось в распоряжении ТВЦ.RU. Ранее эксперты назвали самого "жадного" производителя тушенки.