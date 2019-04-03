Комиссия за снятие наличных в банкоматах уйдет в прошлое

В ФАС придумали новый способ борьбы с "зарплатным рабством"

Снятие наличных в банкоматах не должно облагаться комиссией. Соответствующее предложение вынесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Замглавы службы Андрей Кашеваров считает, что это решит проблему "зарплатного рабства". По факту и сейчас работник может сообщить в бухгалтерию компании о своем желании получить зарплату на карту того банка, который пожелает.

Однако руководители организаций, как показывает практика, с неохотой удовлетворяют соответствующие просьбы. Ответственность для работодателей за нарушение не предусмотрена.

По мнению экспертов, при обнулении комиссий за выдачу наличных банку придется брать все расходы на себя. "А чтобы не работать себе в убыток, кредитная организация будет вынуждена повышать стоимость других услуг", - пишет "Известия".