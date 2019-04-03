Сотрудники ФСБ пришли к мэру Евпатории

Возбуждено уголовное дело

В отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбуждено уголовное дело. В настоящий момент сотрудники ФСБ проводят обыски в его рабочем кабинете, а также помещениях мэрии.

Главу города заподозрили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Информацию о проведении обысков подтвердила глава муниципального образования и председатель городского совета Олеся Харитоненко, сообщает ТАСС.

Во вторник Евпаторийский суд вынес решение в отношении Филонова по иску прокуратуры. Глава администрации города теперь должен покинуть свой пост. Однако мэр подчеркнул, что будет обжаловать это решение.

Филонов был назначен на пост главы администрации города Евпатория 7 ноября 2014 года. Отмечается, что он назначил отца своей гражданской жены на должность руководителя одного из муниципальных предприятий города. В прокуратуре усмотрели в этом решении конфликт интересов.