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Сотрудники ФСБ пришли к мэру Евпатории

10:19
  • среда
  • 03 апреля 2019

Возбуждено уголовное дело

В отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбуждено уголовное дело. В настоящий момент сотрудники ФСБ проводят обыски в его рабочем кабинете, а также помещениях мэрии.

Главу города заподозрили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Информацию о проведении обысков подтвердила глава муниципального образования и председатель городского совета Олеся Харитоненко, сообщает ТАСС.

Во вторник Евпаторийский суд вынес решение в отношении Филонова по иску прокуратуры. Глава администрации города теперь должен покинуть свой пост. Однако мэр подчеркнул, что будет обжаловать это решение.

Филонов был назначен на пост главы администрации города Евпатория 7 ноября 2014 года. Отмечается, что он назначил отца своей гражданской жены на должность руководителя одного из муниципальных предприятий города. В прокуратуре усмотрели в этом решении конфликт интересов.

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