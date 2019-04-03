Т-34 возглавил колонну военной техники в Алабине

В Алабино готовятся к первой репетиции Парада Победы

В среду в подмосковном Алабино началась подготовка к параду в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На временные аэродромы базирования уже прибывает авиация, которая возглавит воздушный строй. Всего 74 самолета и вертолета российских ВКС - по числу победных лет.

А на спецплощадке полигона, которая полностью имитирует главную площадь страны, прошла первая совместная репетиция пеших расчетов и механизированной колонны. В ней участвовали офицеры, сержанты и солдаты воинских частей, курсанты учебных заведений и кадетских корпусов.

И впервые в колонну включены батальон Московского университета МВД и женское подразделение Тверской военной академии. Строй боевых машин возглавил легендарный Т-34. За ним - современные образцы, в том числе танк "Армата", бронетранспортёры "Бумеранг", зенитный ракетный комплекс "Панцирь". И, конечно, знаменитые "Искандеры", "Бук" и "Ярс". Всего - более сотни единиц техники.