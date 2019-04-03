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Опубликованы кадры чудовищного убийства женщины в Москве

10:34
  • среда
  • 03 апреля 2019

Ее тело обнаружили с множественными ножевыми ранениями в области туловища

По факту убийства 57-летней женщины возле подъезда одного из жилых домов на Кутузовском проспекте в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом рассказала старший помощник ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.

Тело с множественными ножевыми ранениями в области туловища было обнаружено ночью 2 апреля. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления, а также личность убийцы.

Жуткое нападение засняли камеры наблюдения, сообщает ТВЦ.RU. На кадрах видно, как преступник подходит к женщине и несколько раз бьет свою жертву ножом. После этого он убегает. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Как сообщает telegram-канал Mash, погибшая ранее работала в управах районов Крылатское и Фили-Давыдково. Официального подтверждения этой информации нет.

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