В НАТО объявили о мерах против России в Черном море

В среду министры стран-участниц североатлантического блока проведут переговоры

США и их союзники должны иметь возможность противостоять так называемой российской угрозе. Поэтому НАТО направит в Чёрное море свои корабли. Такое заявление сделали в американском постпредстве при альянсе.

К этому визиту в Вашингтон, приуроченному к 70-летию НАТО, генсек Североатлантического альянса, очевидно, долго готовился. За два дня саммита Йен Столтенберг планирует произнести по меньшей мере пять речей. Сразу после встречи с американским лидером он поделился с журналистами президентского пула, о чем именно пойдет разговор. Одна из главных тем повестки - Россия. Еще накануне представитель Госдепартамента анонсировала так называемый "пакет мер по Чёрному морю".

"Это пакет, который увеличивает разведку, в том числе воздушную разведку, вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать, что для украинских кораблей есть безопасный проход через Керченский пролив в Азовское море", - отметил постпред США при НАТО Кейли Бэй Хатчинсон.

В своём выступлении американский дипломат несколько раз назвала Россию угрозой альянсу и Соединенным Штатам, явно намекая на инцидент, который произошёл в ноябре прошлого года. Тогда три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения российской границы. После чего наши военные были вынуждены применить оружие. Украинские моряки были задержаны. Несмотря на очевидную провокацию со стороны Киева, многие западные государства осудили действия Москвы. Беспокойство стран-членов НАТО вызывает и ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и это еще одна ключевая тема встречи.

"Мы видим более напористую Россию, Россию, которая ответственна за применение военной силы против соседей, которая ответственна за существенное военное наращивание, инвестирование в новые современные возможности, включая ядерное оружие. Она также пытается вмешиваться в наши политические процессы. И все это требует ответа от НАТО", - заявил Столтенберг.

Америка уже ответила, начав процедуру одностороннего выхода из ДРСМД. По мнению Вашингтона, Москва якобы первой нарушила условия договора, разработав 9М729. Притом, что российские эксперты не раз говорили: дальность ракеты не превышает 500 километров. Германия, похоже, отлично понимает, чем грозит европейским странам прекращение договора о ликвидации ракет и настаивает на дальнейших консультациях. Кстати, к ФРГ в Белом доме тоже накопились вопросы. В частности, по военным расходам. На саммите 2014 года участники НАТО взяли на себя обязательства довести их до 2% ВВП. Достичь заветной цифры пока не удалось, хотя прогресс, отметил Дональд Трамп, все же есть.

Конкретных решений по итогам саммита, как ожидается, принято не будет - на рабочую дискуссию министров отводится всего четыре часа. Тем не менее, встреча в Вашингтоне, заявили в администрации Трампа, должна положить начало новому этапу развития НАТО. И главные векторы этого развития уже определены.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".