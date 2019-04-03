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Порошенко или Зеленский: у кого больше шансов на победу

11:51
  • среда
  • 03 апреля 2019

Очередные попытки действующей власти подтасовывать итоги первого раунда вылились в громкий скандал

Во втором туре украинских выборов голосовать будут не за, а против одного из кандидатов, уверены эксперты. У кого больше шансов на победу и каким путем она будет достигнута, активно обсуждают сейчас не только в стране, но и за ее пределами. Ясно одно - ни о какой законности кампании не может быть и речи. 

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На одном из избирательных участков в Киевской области председатель комиссии попытался сбежать через окно, после того как отказался подписывать итоговый протокол. Заодно прихватил печать. Очевидцы говорят: подсчет шел своим чередом, пока Максиму Ибрагимову не позвонили.

Можно предположить, что таких звонков в день выборов было множество, но далеко не все случаи стали достоянием общественности. Власти пытались выжать все, чтобы обеспечить максимальную поддержку действующему президенту. ЦИК считает голоса третьи сутки. Но тянет уже скорее по инерции. Остались считанные доли процента, которые никак не повлияют на результаты. Перед вторым туром избиратели требуют проведения дебатов. На сайте президента собирают подписи под соответствующей петицией. В соцсетях запустили флешмоб с вопросами к Порошенко:

"Вы имеете серьезную поддержку международного сообщества, несмотря на все скандалы. Украинские избиратели за рубежом вас тоже поддержали. Что они видят такого, чего не видят избиратели внутри страны?"

А ведь чтобы таких вопросов не звучало, Вашингтон выделял украинским СМИ гранты для правильной подготовки населения к выборам. Посол Мари Йованович принимала главу МВД Авакова и обращалась к гражданам Украины. Но предварительную победу одержал Зеленский. Запад это повергло в легкий шок - там не знают, чего ожидать от человека, не имеющего политического опыта. У ярых националистов внутри страны приступ злобы вызвало обращение Зеленского к избирателям по-русски.

К войне готовится и Порошенко. Михаил Саакашвили, который не приехал на Украину, поскольку действующий президент вышел во второй тур, раскрыл карты кандидата.

"Порошенко уже чуть-чуть оклемался от своего катастрофического поражения и начинает вести свою грязную пропаганду. Привез специалиста израильского по черному пиару. Его тема будет одна, что Зеленский - это агент Путина, что это проект ФСБ, что это марионетка Коломойского, что это конец Украине", - считает Саакашвили.

Электоральный ресурс Порошенко во втором туре невелик. Разве что усиление придет с Западной Украины, где в первом туре была небольшая явка. Значит, остаются только грязные технологии. Но в штабе Зеленского все равно уверены в победе. 

На то, чтобы разрешить этот избирательный парадокс, у жителей Украины остается меньше трех недель.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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