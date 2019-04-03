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США отработали ядерный удар по России

11:57
  • среда
  • 03 апреля 2019

Американские эксперты говорят об активной фазе новой холодной войны

Американские стратегические бомбардировщики B-52 осуществили имитацию ядерных ударов по России. Ранее они были развернуты в Великобритании.

Как отметил американский эксперт по ядерным вопросам Ханс Кристенсен, можно говорить об активной фазе новой холодной войны. Об этом сообщает журнал National Interest.

Издание сообщило, что пять самолетов сымитировали условные удары по Калининградской области. Вылеты проводились 14 и 20 марта. Самолеты ВВС США перехватывали российские истребители B-52.

Кроме того, Россия ответила на действия США, и 29 марта два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели над Северным морем, напоминает National Interest.

До этого сообщалось, что самолеты ВВС США Boeing B-52H Stratofortress неоднократно замечали у российских границ. Сообщалось, что воздушное судно приближалось к границам Калининградской области для отработки бомбометания по базе Балтийского флота. Также в Минобороны обратили внимание на то, что полеты самолетов ВВС США у границ России в марте участились.

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