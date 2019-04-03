Кузьмин тайно женился на 27-летней красавице-спортсменке

Она стала четвертой женой для 63-летнего артиста

Знаменитый российский музыкант и гитарист Владимир Кузьмин женился на молодой яхтсменке Светлане Карпухиной. При этом свадьбу они решили не организовывать, а просто официально зарегистрировали брак.

27-летняя девушка стала уже четвертой женой для 63-летнего артиста. Регистрация состоялась два месяца назад. Об этом рассказал брат известного музыканта Александр Кузьмин.

При этом он подчеркнул, что у Кузьмина всегда было большое количество поклонниц, пишет KP.RU. Сейчас Александр стал реже видеться с братом, который "связался с молодыми бабами".

Кроме того, Александр Кузьмин прокомментировал информацию, согласно которой у его старшего брата обнаружили рак. По его словам, Светлана рассказала, что ее супруг почувствовал себя нехорошо и обратился к врачам. Но прямо о страшной болезни не сказала. "Возможно, они меня просто не хотят расстраивать. Володя - мой любимый брат, я за него переживаю", - добавил Александр Кузьмин.

До Светланы Карпухиной Владимир Кузьмин был женат три раза. Первой его супругой стала поэтесса Татьяна Артемьева. Они поженились в 1977 году, а развелись в 1985-м. В браке родились трое детей. По словам экс-супруги, она подала на развод, когда узнала об отношениях ее мужа с Аллой Пугачевой.

Спустя пять лет Кузьмин женился на американской фотомодели Келли Керзон. С 1993 года он состоял в фактическом браке с актрисой Верой Сотниковой. В 2001 году он вступил в брак с Екатериной Трофимовой, которая была на 27 лет младше своего мужа. Вместе они прожили 17 лет.