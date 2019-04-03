Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом

Новый президент Казахстана обсудит с российским лидером вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Россию. В среду борт номер один из Нур-Султана приземлился в московском аэропорту "Внуково-2".

Это первая зарубежная поездка Токаева после вступления в должность. Инаугурация состоялась ровно две недели назад. В ходе переговоров российский и казахстанский лидеры обсудят ключевые темы двусторонних отношений, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве и другие актуальные вопросы региональной повестки дня.