Россиянам напомнили о девятидневных выходных в мае

Каникулы получились из-за переноса выходных дней

Россиян в мае ждут настоящие каникулы. По случаю Дня весны и труда, а также Дня Победы жители страны получат девять выходных.

Сначала россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая. Потом перерыв в три рабочих дня и снова выходные с 9 по 12 мая.

Как пояснили в Роструде, длинные майские праздники россияне получили из-за переноса выходных дней в январе, а также как компенсацию за 23 февраля, выпавшее на субботу.

Отметим, что рабочие предпраздничные дни - 30 апреля и 8 мая сокращены на один час. Следующие длинные выходные будут только в ноябре, передает ТАСС.