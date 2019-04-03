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В Кабардино-Балкарии ликвидированы боевики ИГ

12:08
  • среда
  • 03 апреля 2019

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет

В Кабардино-Балкарии ликвидированы двое боевиков, связанных с запрещенной в России группировкой "Исламское государство". Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Ночью правоохранители попытались остановить автомобиль предполагаемых преступников, которые накануне совершили нападение на полицейских. Мужчины в ответ открыли огонь. И были уничтожены. Личности боевиков установлены. В ходе обысков в доме одного из них обнаружено замаскированное подземное убежище.

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