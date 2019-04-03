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"Звоните, пишите на здоровье": номер телефона Зеленского слили в Сеть

12:27
  • среда
  • 03 апреля 2019

Олег Ляшко подставил кандидата в президенты, а также олигарха Коломойского

Личные номера телефонов кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского, украинского олигарха Игоря Коломойского, а также гендиректора канала "1+1" Александра Ткаченко оказались в общем доступе. Их у себя на странице в Facebook опубликовал лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко.
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На такой шаг политик пошел после того, как один из сотрудников "1+1" опубликовал его номер телефона. И уже второй день Ляшко "спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР".

По словам лидера Радикальной партии, теперь все желающие могут поговорить с Коломойским, Зеленским и Ткаченко лично. "Звоните, пишите на здоровье!", — написал Ляшко. Сам политик теперь будет вынужден сменить номер, которым пользовался с 1998 года, пишет "Газета.Ru".

Второй этап выборов президента на Украине пройдет 21 апреля. За пост главы государства поборются Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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