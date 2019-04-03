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"Ахинея": книга американки об СССР ввела Макаревича в бешенство

12:45
  • среда
  • 03 апреля 2019

Музыкант недоволен новой книгой Джоанны Стингрей

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич обрушился с резкой критикой на книгу американской писательницы Джоанны Стингрей "Стингрей в стране чудес", в которой она рассказывает о советской рок-музыке.

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Музыкант назвал публикуемые в книги факты "ахинеей". "Я понимаю, что девичья память может подводить, но люди-то еще живы! Напиши, позвони, спроси! Или идея важнее? В общем, ставим крестик на девушке", - отметил Макаревич.

Особое возмущение музыканта вызвали эпизоды в книге с участием выступлений "Машины времени", пишет "Газета.Ru". "Все остальное в книге видимо такой же степени достоверности", - посетовал артист, добавив, что произведение следовало бы назвать "Сказки про 80-е".

Джоанна Стингрей – американская писатель и продюсер. Известна как популяризатор культуры СССР в западных странах.

Ранее Макаревич раскритиковал своих фанатов за позитивное отношение к воссоединению Крыма с Россией.

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