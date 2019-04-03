Менеджер о жизни дочери после похорон Началовой: "Учится. Пятерки приносит"

Вера осталась с бабушкой и дедушкой

О жизни Веры Алдониной после смерти ее мамы Юлии Началовой почти ничего не известно. На похоронах сообщили, что 12-летняя девочка останется с бабушкой и дедушкой. После этого появлялись лишь данные о судебном процессе, который связан с квартирой певицы. Жилье должно было остаться Вере, но внезапно претензии на квартиру появились у гражданского мужа Началовой.

Поклонники в соцсетях писали родственникам девочки с просьбой рассказать, как себя чувствует Вера, что с ней происходит. Ответа люди не получали. Каково было их удивление, когда агент Началовой Анна Исаева коротко в двух предложениях описала сегодняшнюю жизнь ребенка.

"Анна, как Верочка?" - написала одна из пользовательниц Instagram в комментариях под постом агента. "Учится. Пятерки приносит", - лаконично ответила менеджер. Дальнейшие вопросы о ребенке Исаева не комментировала.

Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. Похоронили артистку на Троекурвском кладбище Москвы.