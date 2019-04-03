Зеленский выдвинул требования к Порошенко

От действующего президента требуют раскрыть перечень своих офшорных компаний и отчетность за пять лет

Владимир Зеленский выдвинул ряд требований к Петру Порошенко. Это стало реакцией на заявление действующего президента о том, что по итогам первого тура выборов он услышал молодежь, голосовавшую против него.

Завершить свой первый срок Порошенко предложили принятием закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов, отзывом законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сменой состава агентство по предотвращению коррупции, лишением силовых структур полномочий в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Полный список опубликован в фейсбуке штаба Зеленского.

Кроме того, команда Владимира Зеленского потребовала от Петра Порошенко раскрыть свои офшорные компании, банки, в которых они имеют счета, а также отчетность за последние пять лет.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Победу в нем одержал Владимир Зеленский. На втором месте идет Петр Порошенко. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.