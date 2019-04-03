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Украина запретила все авиаперелеты с Россией

13:17
  • среда
  • 03 апреля 2019

Правительство страны приняло такое решение по инициативе украинского МВД

Любые прямые нерегулярные перелеты между Россией и Украиной теперь запрещены. Такое решение приняло украинское правительство.

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На эту меру Киев пошел после того, как кандидат в президенты Юрий Бойко и председатель политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук посетили российскую столицу.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что этот визит стал возможен из-за лазейки в законодательстве страны. Поэтому его ведомство должно было "сделать невозможным нерегулярное авиасообщение между Украиной и страной-агрессором".

По словам Авакова, рейсы по заказу ООН, ОБСЕ и Красного Креста под действие данного решения не попадают, передает ТАСС.

В начале апреля украинские власти нашли виновных в визите Бойко и Медведчука в Москву, который состоялся 22 марта. По мнению Киева, виноваты сотрудники Госпогранслужбы и Госавиаслужбы. В отношении них возбудили уголовное дело о злоупотреблении служебным положением.

Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено осенью 2015 года по решению Незалежной.

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