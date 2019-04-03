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Путин приехал на завод Mercedes на российском лимузине (видео)

15:01
  • среда
  • 03 апреля 2019

Раньше президент передвигался на лимузине немецкого производства

Владимир Путин в среду посетил завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области. На производство президент приехал на российском лимузине Aurus. Видео публикует ТВЦ.RU.

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Строительство завода немецкого автогиганта в подмосковном Есипово началось в 2017 году. На ковейере может выпускаться до 25 тысяч автомобилей в год. Появление завода обеспечило создание 1 тысячи рабочих мест.

Владимир Путин ранее постоянно передвигался на лимузине Mercedes-Benz, но в 2018 году пересел на отечественный автомобиль Aurus проекта "Кортеж". Впервые он проехал на нем по территории Кремля во время инаугурации 7 мая. Сейчас президент все чаще берет лимузин с собой как в поездки по России, так и за границей.

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