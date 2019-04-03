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Собянин рассказал о ходе строительства Некрасовской линии метро

14:15
  • среда
  • 03 апреля 2019

Строительство вступает в заключительный этап

Некрасовская линия метро от "Авиамоторной" до "Некрасовки" будет полностью запущена в начале 2020 года. Об этом рассказал Сергей Собянин. В среду он осмотрел ход строительства одной из станций новой ветки "Юго-Восточная".

"Первая часть - от "Некрасовки" до "Косино" - построена. Идут пусконаладочные работы. От "Косино" до "Авиамоторной" идет активное строительство: прокладка тоннелей, строительство станций. Прокладка тоннелей ведется новым для метростроения способом - 10-метровыми щитами. Это позволяет ускорить строительство, сэкономить ресурсы и обеспечить безопасность эксплуатации в дальнейшем", - приводит слова мэра агентство "Москва".

Некрасовская линия пройдет от станции "Авиамоторная" до станции "Некрасовка". Протяженность ветки составит 18,6 км, в нее войдут девять станций.

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