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Какие улицы в центре Москвы ждет благоустройство

15:02
  • среда
  • 03 апреля 2019

Работы будут вестись, в частности, на Ильинке и Рождественке

В центре Москвы в этом году продолжится благоустройство и озеленение. Особое внимание уделят 16 зонам, где проведут ремонт зданий и создадут комфортную среду. В частности, такие работы пройдут на Ильинке, Рождественке, Озерковской  набережной, Рабочей улице, в Большом  факельном переулке.  

Капитальный ремонт и реконструкция запланированы на 14 объектах метрополитена. Среди них - станции "Лубянка", "Красные ворота" и "Кропоткинская". До конца года в центре Москвы построят почти четыре десятка новых зданий - 11 жилых комплексов, большинство - по программе реновации, 6 гостиниц и поликлинику. И вместе с ними появится ещё 4 тысячи парковочных мест.

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