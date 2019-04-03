Какие улицы в центре Москвы ждет благоустройство

Работы будут вестись, в частности, на Ильинке и Рождественке

В центре Москвы в этом году продолжится благоустройство и озеленение. Особое внимание уделят 16 зонам, где проведут ремонт зданий и создадут комфортную среду. В частности, такие работы пройдут на Ильинке, Рождественке, Озерковской набережной, Рабочей улице, в Большом факельном переулке.

Капитальный ремонт и реконструкция запланированы на 14 объектах метрополитена. Среди них - станции "Лубянка", "Красные ворота" и "Кропоткинская". До конца года в центре Москвы построят почти четыре десятка новых зданий - 11 жилых комплексов, большинство - по программе реновации, 6 гостиниц и поликлинику. И вместе с ними появится ещё 4 тысячи парковочных мест.