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Спальный - не значит скучный: как изменился район Бибирево

15:13
  • среда
  • 03 апреля 2019

Изменения только начались, и у местных жителей ещё много планов.

Преображается не только центр города. Бибирево, например, сейчас и не узнать: современные улицы и скверы, новые дома и, конечно же, благоустроенные парки. И всё благодаря городской программе "Мой район".

Он один из самых тихих, спокойных и чистых в Москве. На территории района Бибирево нет и никогда не было никаких промышленных предприятий. Только  природный заказник, скверы, реки и пруды. И пусть историки по-прежнему спорят как появилось название, местные придерживаются лишь одной версии.

"Бобры здесь водились и водятся по-моему", - считает местный житель Василий Лапшов.

Бибирево - один из самых молодых столичных районов. Появился на месте старинных сёл и деревень - Бибирево, Подушкино, Юрлово. Тут еще в шестидесятые годы прошлого века можно было сделать колоритные снимки. Активное строительство жилья началось в семидесятые. Многие местные здесь получили квартиры.  Сейчас создали свое бибиревское землячество. Добились, чтобы на карте Москвы появилась память о деревне Подушкино - возник Подушкинский проезд. Открыли памятник погибшим в Великую Отечественную войну землякам. Чтобы всех перечислить поименно, провели поисковую работу - расспрашивали старожилов, поднимали архивы.

Люди здесь вообще живут неравнодушные. И проблемы решают вместе. И сам район и его улицы в последнее время преображаются.

Спальный район совершенно не значит скучный. Есть и роллердром, и современные детские площадки. Впрочем, наказов жителей по программе "Мой район", как и планов, еще много. Благоустройство дворов, территорий школ и детских садов, реконструкция кинотеатра Будапешт, создание парка света на Костромской улице.

Планируют, кстати, и посадку еще нескольких сотен деревьев и кустарников, чтобы уж точно никто не сомневался: Бибирево - самый зеленый район Москвы.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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