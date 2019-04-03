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Зеленский оскорбил Машу Распутину бюстгальтером из пластиковой бутылки (видео)

14:20
  • среда
  • 03 апреля 2019

Российская певица в долгу не осталась

Политические успехи кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заставляют по-новому взглянуть на все, что происходило с ним ранее. Сейчас в интернете широко обсуждается инцидент, случившийся с ним в 2012 году.
От комика до кандидата: как менялся Зеленский

Тогда комик пригласил на участие в своем шоу "95 квартал" в Киев российскую певицу Машу Распутину. В начале шоумен с удовольствием обсуждал "нестандартные формы" гостьи. Он также отметил, что хотел бы более частого появления на его передаче "колоритных славяночек". В ответ он услышал от певицы: "А ты тоже славянин, что ли?" На это комик ответил, что он "из тех, кто сорок лет искал славян".

Затем начались провокационные номера с участием других актеров шоу. В одном из них для российской певицы предложили сделать бюстгальтер из пластиковой бутылки. "Мне сказали, что это приличная программа", - заявила в ответ Распутина. На сцену вернулся Зеленский, после чего, услышал от певицы несколько нецензурных слов.

Ситуация разрядилась только, когда Зеленский согласился с замечанием, Распутиной о том, что "Киев – исконно русский город". "Это Мать городов российских! Так что, Украина, русские – это все одно и то же", - отметила она.

В конце певица сильно, но по-дружески пихнула Зеленского в плечо. "Сильный удар был", - отметил комик.

Ранее памятливые пользователи вспомнили о вышедшем в 2005 году на российском телевидении новогоднем мюзикле "Три мушкетера". Роль д'Артаньяна в нем исполнил Владимир Зеленский, а его возлюбленную Констанцию Бонасье сыграла певица Юлия Началова, которая скончалась 16 марта 2019 года.

В конце 2018 года комик допустил свое участие в предстоящих президентских выборах. 31 декабря того же года на телеканале "1+1" он обратился к украинцам и заявил, что будет участвовать в президентской гонке.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Именно Зеленский и одержал победу в нем. На втором  месте оказался действующий глава государства Петр Порошенко. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

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