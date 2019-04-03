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Убили всех? Опустевший Винтерфелл из видео "Игры престолов" вызвал панику

14:41
  • среда
  • 03 апреля 2019

Фанаты предположили варианты развития событий в сериале

В Сети появился новый тизер восьмого сезона сериала "Игра Престолов". На кадрах видно, что главный замок Старков – Винтерфелл – опустел, кругом разруха, разбросано оружие. На снегу валяются брошка Тириона, "Игла" Арьи, перо Лианы Старк, сломанное кресло Брана, железная рука Джейме, медальон Дейнерис и меч Джона.
Вышел полноценный трейлер финального сезона "Игры Престолов"

Неужели главные герои и северный замок не устояли перед белыми ходоками? Фанаты выдвинули ряд своих версий.

"Осмелюсь предположить, что это видения Брана", - написала Кристина.

"Может они в спешке, убегая из Винтерфела, потеряли свои вещи?", - задалась вопросом Анна Молочкова.

"Получилось семь артефактов, пусть и с натяжкой, но можно сопоставить с семью богами﻿", - заметил Алексей Кочуров.

"Брон — единственный оставшийся в живых с окровавленным мечем в руке. Он молча оглядывает побоище, а затем начинает уходить в закат. Внезапно он останавливается, поворачивается к зрителю, камера крупным планом наезжает на его лицо — Валар Моргулис! — говорит, усмехаясь Брон", - предположила Helgus.

Другие посчитали, что этот тизер – вброс, чтобы сохранить интригу перед финальным сезоном.

Премьера первой серии запланирована на 14 апреля, 15 апреля – в России. Восьмой будет состоять из шести серий. Продолжительность первых двух серий – 60 минут, а оставшихся четырех – 80 минут.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года.

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Кадры из сериала "Игры престолов"
Кадры из сериала "Игры престолов"
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