ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер актер Алексей Булдаков

14:25
  • среда
  • 03 апреля 2019

Больше всего актер запомнился по роли генерала Иволгина в "Особенностях национальной охоты"

В среду на 69-м году жизни скончался известный российский актер Алексей Булдаков, сообщил в Instagram президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов со ссылкой на директора Гильдии актеров кино и театра России Валерию Гущину.

Дебютной для Булдакова стала роль в фильме "Сквозь огонь" 1982 года. Однако больше всего актер запомнился зрителям по роли генерала Иволгина в ленте "Особенности национальной охоты" 1995 года. Он также сыграл в продолжениях этого фильма.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года на Алтае. Окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени Чехова. Был дважды женат.

Главное сегодня
Актер Алексей Булдаков
Актер Алексей Булдаков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.