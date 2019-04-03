Умер актер Алексей Булдаков

Больше всего актер запомнился по роли генерала Иволгина в "Особенностях национальной охоты"

В среду на 69-м году жизни скончался известный российский актер Алексей Булдаков, сообщил в Instagram президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов со ссылкой на директора Гильдии актеров кино и театра России Валерию Гущину.

Дебютной для Булдакова стала роль в фильме "Сквозь огонь" 1982 года. Однако больше всего актер запомнился зрителям по роли генерала Иволгина в ленте "Особенности национальной охоты" 1995 года. Он также сыграл в продолжениях этого фильма.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года на Алтае. Окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени Чехова. Был дважды женат.