Названа причина смерти Булдакова

68-летний актер умер во сне

Российская культура потеряла еще одного яркого актера – народного артиста Алексея Булдакова. Ему было 68 лет.

По предварительным данным, у Булдакова оторвался тромб во время гастролей в Монголии, пишет ТАСС. Других подробностей пока нет. "Он в замечательном настроении, вел нормальный образ жизни последние годы и так уйти просто во сне...", - рассказал изданию Life.Ru друг Алексея Семен Стругачев.

Булдаков родился 26 марта 1951 года на Алтае. Снимался в таких фильмах и сериалах как "Сквозь огонь", "Семен Дежнев", "Белые одежды", "Участок", "Что сказал покойник" и других картинах. Однако больше всего актер запомнился зрителям по роли генерала Иволгина в ленте "Особенности национальной охоты" и ее предложениях.