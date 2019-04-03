Павел Мамаев пошутил, отвечая на вопросы журналистов

Заседание проходит в закрытом режиме

В среду в Пресненском суде Москвы началось предварительное судебное слушание по делу о двух драках с участием футболистов Кокорина и Мамаева, а также их приятелей.

Главный вопрос, будут ли освобождены в среду в зале суда российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, ответ пока не получил. Заседание продолжается в среду. Оно имеет статус закрытого.

Речь идет не о вынесении окончательного решения и приговора. Громкое дело о хулиганстве сейчас лишь начинают рассматривать. До этого момента велось следствие. Известно, что материала накопилось много. 20 томов.

Александра Кокорина и Павла Мамаева уже доставили в зал заседаний. Они в совершенно разном настроении. "Все хорошо", - с улыбкой отшутился Мамаев на вопрос журналистов.

А вот с Александром Кокориным поговорить не удалось. Он стоял, отвернувшись от прессы, закрыв лицо капюшоном. То, что он серьезен, вполне понятно. Уголовное дело нешуточное.

В среду первое заседание по существу. Причем, предварительное. Обычно на этой стадии судья выясняет, готовы ли все материалы, собраны ли все доказательства, а заодно при наличии соответствующих ходатайств принимает решение, есть ли смысл держать под стражей обвиняемых. Именно поэтому адвокат Александра Кокорина накануне в прессе высказывал оптимистичные предположения о том, что его подзащитного, как и остальных, возможно, сегодня освободят в зале суда.

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были арестованы осенью прошлого года, после того как в ходе ночных гуляний в центре Москвы избили несколько человек. Следствие велось почти 6 месяцев.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".