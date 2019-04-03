Приехал к друзьям: подробности смерти Булдакова в Монголии

Михалыч из "Особенностей национальной охоты" ушел из жизни в возрасте 68 лет

В Союзе кинематографистов России уточнили, что актер Алексей Булдаков находится в Монголии в качестве туриста, а не на гастролях.

Тело артиста пока еще находится в Улан-Баторе, решается вопрос о его транспортировке в Россию, пишет URA.RU. По предварительным данным, прощание с Булдаковым состоится 7 апреля в московском Доме Кино.

Подруга актера Татьяна Руднева рассказала, что Алексей приехал в столицу Монголии на день рождения лучших друзей. В ночь на третье апреля во сне у него оторвался тромб, пишет ТАСС. Народному артисту России было 68 лет.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года на Алтае. Снимался в таких фильмах и сериалах как "Сквозь огонь", "Семен Дежнев", "Белые одежды", "Участок", "Что сказал покойник" и других картинах. Однако больше всего актер запомнился зрителям по роли генерала Иволгина в ленте "Особенности национальной охоты" и ее предложениях.