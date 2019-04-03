Названо место прощания с Алексеем Булдаковым

Сейчас решается вопрос о возвращении тела актера в Россию

В Монголии во время гастролей скончался российский актер Алексей Булдаков. По предварительным данным, у него оторвался тромб.

Как рассказала агентству ТАСС подруга актера Татьяна Руднева, сейчас его коллеги решают с российских посольством вопрос о возвращении тела Булдакова на родину. Прощание с актером, по предварительным данным, пройдет в московском Доме кино 7 апреля.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года на Алтае. Снимался в таких фильмах и сериалах как "Сквозь огонь", "Семен Дежнев", "Белые одежды", "Участок", "Что сказал покойник" и других картинах. Однако больше всего актер запомнился зрителям по роли генерала Иволгина в ленте "Особенности национальной охоты" и ее предложениях.